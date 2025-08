Futsal C1/M: Azzurri Conversano, tornano i giovani Sportelli e Satalino

Esperienza e gioventù: è questa la formula scelta dagli Azzurri Conversano per costruire il roster in vista del prossimo campionato di Serie C1. Dopo aver consolidato la base esperta della rosa guidata da mister Massimo Monopoli, la società completa il mosaico con due innesti giovani e promettenti: Giacomo Sportelli e Pietro Satalino, entrambi cresciuti nel settore giovanile azzurro.

I due conversanesi tornano a vestire i colori della loro città su indicazione del direttore sportivo Tommaso Dibello, deciso a puntare anche su entusiasmo e freschezza atletica per affrontare la stagione.

Sportelli, centrale classe 2005, arriva dopo aver maturato esperienze nella Under 19 del Castellana C5 e successivamente nel campionato di C2 con il Futsal Grotte. “Sono felice e carico per questa nuova avventura. Tornare a giocare nella squadra della mia città, dove sono cresciuto, è una motivazione in più per dare sempre il massimo. Il progetto tecnico mi piace, così come l’idea di lavorare con mister Monopoli e i compagni più esperti: sono certo che potranno aiutarmi a crescere”, ha dichiarato.

Grande entusiasmo anche per Satalino, reduce dalla Serie A2 con l’Audace Monopoli: “Torno nella mia Conversano con soddisfazione e determinazione. Ringrazio la società per questa opportunità. Ho voglia di fare bene, migliorare ancora e contribuire a qualcosa di importante per la città. La stagione è alle porte e dobbiamo farci trovare pronti da subito”.

Il doppio ritorno di Sportelli e Satalino conferma la volontà del presidente Mino De Girolamo di valorizzare il talento locale, unendo passione e appartenenza in un progetto che guarda con fiducia al futuro.

