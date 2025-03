Futsal C1/M, Azzurri Conversano-Thuriae: derby con obiettivi opposti

Terz’ultima gara stagionale per gli Azzurri Conversano, che sabato pomeriggio ospiteranno il Thuriae in un derby dal sapore speciale. I turesi sono a caccia di punti per continuare a inseguire il sogno playoff, mentre i padroni di casa vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza.

La sfida si preannuncia particolarmente interessante anche per la presenza di tanti ex tra le file rosso-granata: oltre al tecnico Francesco Masi, il Thuriae schiera Donatello Fanelli, Vito Ciavarella e Davide Corriero, che in passato hanno vestito la maglia degli Azzurri.

Dopo aver puntato sui giovani in questa fase finale della stagione, il Conversano si affiderà a un mix di esperienza e talento emergente, con capitan D’Ecclesiis, Sibilia, Caradonna, Renna e Gutierrez pronti a guidare i più giovani. Fischio d’inizio alle 18, con direzione arbitrale affidata ad Antonio Pedarra di Foggia e Nicolò De Nicolò di Molfetta. All’andata il Thuriae si impose per 4-3.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author