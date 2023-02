Futsal C1/M: Azzurri Conversano, riprende cammino in campionato

Dopo la parentesi dedicata alle Final Four di Coppa Italia, che hanno visto trionfare il Futsal Barletta al cospetto dei padroni di casa del Futsal Andria, riprende nel weekend il massimo torneo regionale di Serie C1.

E sarà una ripresa tutt’altro che agevole per gli Azzurri Conversano i quali sfideranno, davanti al pubblico amico del palazzetto Pineta, il Football Latiano attualmente seconda forza di un campionato in cui non perde dallo scorso 19 novembre.

“Seppur giovane, il Latiano è una squadra molto forte – spiega mister Giliberti alla vigilia del match –. Personalmente ritengo che da un punto di vista individuale sia la compagine più attrezzata del girone in virtù anche dei cinque stranieri in rosa. Di sicuro puntano ad arrivare primi in classifica ed anche per questo verranno a Conversano per conquistare i tre punti. Noi ci stiamo preparando al meglio nonostante le tante vicissitudini che dobbiamo quotidianamente affrontare tra infortunati ed indisponibili. Dopo il passo falso di Ruvo, però, abbiamo un disperato bisogno di punti per allontanarci dalla zona calda di una classifica che si fa sempre più corta con sempre meno gare da disputare”.

Con 17 punti all’attivo, la banda del presidente De Girolamo è momentaneamente nono in graduatoria assieme a Cus Bari e Futsal Terlizzi, con due sole lunghezze in più rispetto alla Volare Polignano, attualmente terz’ultimo in classifica. In vista della sfida contro i salentini il tecnico di origini putignanesi recupera Achille, reduce da squalifica, e nutre qualche flebile speranza di rivedere tra i convocati Renna e Caradonna. Da tenere sotto osservazione, invece, le condizioni di Bratta, Sciannamblo e Sibilia, i quali al momento sono da considerarsi in forte dubbio. Al Pineta dirigono l’incontro Gianmarco Spedicato della sezione di Lecce e Carlo Alberto Tomasi della sezione di Taranto. Fischio d’inizio alle ore 16.

