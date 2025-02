Futsal C1/M, Azzurri Conversano: pesante sconfitta casalinga

Serata da dimenticare per gli Azzurri Conversano, che cadono tra le mura amiche del Pala San Giacomo contro il fanalino di coda Futbol Cinco Bisceglie nella ventesima giornata del campionato regionale di calcio a 5. Dopo la vittoria esterna della scorsa settimana, i ragazzi del presidente Mino De Girolamo non riescono a ripetersi e incassano una pesante sconfitta per 6-2, frutto di una prestazione poco incisiva sotto porta e condizionata da nervosismo e cartellini rossi.

Privi di Sibilia e Florio, gli Azzurri si affidano a Locaputo tra i pali, con Sciannamblo, Gutierrez, Cannone e Mazzilli a completare il quintetto titolare. Gli ospiti, guidati da mister Maiello, optano invece per Marco e Vincenzo Sinigaglia, D’Elia, Amato e L’Erario.

I padroni di casa dominano il possesso e costruiscono numerose occasioni, ma la sfortuna e l’imprecisione li condannano: Cannone colpisce due traverse, mentre Mazzilli e Renna si vedono respingere le conclusioni dal portiere avversario. Di contro, il Futbol Cinco è letale in contropiede e con tre tiri nello specchio trova due gol nel primo tempo: Vincenzo Sinigaglia sblocca il match al 5’, Amato raddoppia poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia. Al primo affondo, Bisceglie cala il tris con Amato, ma i conversanesi provano a reagire con Renna, che accorcia le distanze. L’illusione dura poco: Vincenzo Sinigaglia ristabilisce subito il vantaggio, mentre nel finale Uva e ancora Amato chiudono i conti sul 6-2. La partita si incattivisce, con le espulsioni di Amato per gli ospiti e di Gutierrez e Renna per gli Azzurri, che salteranno la prossima gara contro la Volare Polignano.

Quella di sabato è la decima sconfitta stagionale per il Conversano, che resta fermo a 28 punti in ottava posizione, a cinque lunghezze dalla zona playoff. Urge una reazione immediata per non perdere il treno delle prime della classe.

Azzurri Conversano-Futbol Cinco Bisceglie 2-6 (p.t. 0-2)

Azzurri Conversano: Locaputo, Masi, Mazzilli, D’Ecclesiis, Sannino, Di Leo, Sciannamblo, Renna, Gutierrez, Caradonna, Cannone, Lecini. All.: Gianpiero Giliberti.

Futbol Cinco Bisceglie: Spera, Sinigaglia M., Uva, Salerno, Di Benedetto, Sinigaglia V., De Chirico, Angarano, Amato, D’Elia, Maiello, L’Erario. All.: Emiliano Maiello.

