Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Pasquale Giannuzzi nuovo pivot

Entra nel vivo il mercato degli Azzurri Conversano in vista della stagione 2025/26. Dopo l’ufficializzazione del portiere Francesco Grimaldi, la società annuncia un altro tassello importante: il pivot Pasquale Giannuzzi, classe 1999, reduce da una promozione in Serie B con la Just Mola.

L’atleta, originario di Polignano a Mare, ha già maturato esperienze significative anche con le maglie di Volare Polignano e Futsal Noci. Le sue parole dopo la firma testimoniano un entusiasmo autentico per l’inizio di questa nuova avventura: “Affronto questo capitolo con grande motivazione. Per me, arrivare a Conversano è una sfida importante, in un ambiente che ho sempre rispettato da avversario: organizzato, solido e con identità forte”, ha dichiarato.

Giannuzzi ha poi delineato i suoi obiettivi personali e collettivi: “Voglio crescere, migliorare, e contribuire concretamente durante tutta la stagione. Lavoreremo per essere competitivi in ogni competizione, costruendo un gruppo compatto dentro e fuori dal campo. Metterò a disposizione esperienza, mentalità vincente e spirito di sacrificio”.

Soddisfatto mister Massimo Monopoli, che potrà contare su un rinforzo di spessore in vista del campionato di Serie C1. L’arrivo di Giannuzzi conferma l’intenzione della società, guidata dal presidente Mino De Girolamo, di allestire una rosa solida e ambiziosa.

