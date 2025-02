Futsal C1/M, Azzurri Conversano: obiettivo continuità dopo il colpo esterno

La vittoria in trasferta contro il Futsal Byre Ruvo ha riacceso le ambizioni degli Azzurri Conversano, che ora puntano a dare continuità ai risultati per restare agganciati alla zona playoff. L’exploit al Pala Colombo ha ridato slancio alla squadra di capitan D’Ecclesiis, che nel prossimo turno avrà una ghiotta occasione: l’impegno casalingo contro il fanalino di coda Futbol Cinco Bisceglie.

Nonostante la classifica sfavorevole degli avversari, il match nasconde numerose insidie. Mister Giliberti deve infatti fare i conti con problemi di formazione: da valutare le condizioni di Cannone e Masi, entrambi però pronti a stringere i denti per essere della partita. Buone notizie invece per Gutierrez e Sannino, ormai recuperati. Indisponibile Donato Sibilia, il cui posto sarà preso da Antonio Locaputo, complice anche l’assenza per infortunio di Nico Florio. In panchina il giovane Kevin Lecini.

Il Futbol Cinco Bisceglie, reduce da un buon pareggio contro il Cassano, ha già dimostrato di poter essere un avversario ostico. Lo sa bene il tecnico conversanese, che in settimana ha chiesto alla squadra massima concentrazione per evitare passi falsi. All’andata finì con uno spettacolare 5-5, con le reti conversanesi firmate da El Amrani (doppietta), D’Ecclesiis, Sciannamblo e Cannone. L’obiettivo, stavolta, è un risultato diverso per continuare a inseguire il sogno playoff.

La sfida, in programma tra due giorni al Pala San Giacomo, sarà diretta dagli arbitri Francesco Paolo Scolamacchia (Barletta) e Daniele Spagnulo (Taranto), con Simone Buldrini (Bari) al cronometro. Fischio d’inizio alle ore 16.

