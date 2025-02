Futsal C1/M, Azzurri Conversano: niente sconti dalla capolista Mola

Nuova sconfitta per gli Azzurri Conversano nella diciottesima giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. La formazione del patron Mino De Girolamo cede in casa alla Just Mola, squadra in piena corsa per la promozione diretta in Serie B e attualmente impegnata in un entusiasmante testa a testa con il Cus Bari. Non basta ai conversanesi la doppietta di Antonio Cannone nella ripresa: il 5-2 finale certifica il nono ko in campionato, il settimo nelle ultime otto gare.

Mister Giliberti, ancora privo di Florio, Lioce e El Amrani, schiera uno starting five composto da Sibilia, Sciannamblo, Cannone, Gutierrez e Renna. Sul fronte opposto, la Just Mola risponde con gli ex Di Vagno e Detomaso, affiancati da Menini, Ventrella e Cruz.

L’avvio è equilibrato, con i padroni di casa che giocano con attenzione e provano a sfruttare le poche occasioni concesse dagli avversari. I due portieri, soprattutto Di Vagno, si distinguono per alcuni interventi decisivi nei primi dieci minuti. La svolta arriva al 12’, quando Menini sblocca il risultato per gli ospiti. Il gol destabilizza gli Azzurri, che subiscono anche due pali prima di incassare il raddoppio di Lestingi e il tris di Cruz, entrambi frutto di errori difensivi.

Nella ripresa, Giliberti si affida ancora al quintetto iniziale, ma è sempre la Just Mola a dettare il ritmo e a chiudere virtualmente la gara con le reti di Ventrella e Menini. A risultato ormai compromesso, gli Azzurri reagiscono con orgoglio e trovano due gol grazie ad Antonio Cannone. Il primo, in particolare, è un capolavoro: su un lancio perfetto di Sibilia, il numero 11 si esibisce in una spettacolare rovesciata che batte Di Vagno.

Per il Conversano il periodo negativo continua: dal 23 novembre scorso la squadra ha ottenuto solo una vittoria e ora si trova con 25 punti, appena uno sopra la zona playout e tre lunghezze dietro il settimo posto. Sabato prossimo sarà fondamentale la trasferta contro il Ruvo, seguita dall’impegno casalingo con il Futbol Cinco Bisceglie.

Azzurri Conversano – Just Mola 2-5 (p.t. 0-3)

Azzurri Conversano: Sibilia, Masi, Mazzilli, D’Ecclesiis, Vacca, Gjuzi, Sciannamblo, Renna, Gutierrez, Caradonna, Cannone, Locaputo.

Just Mola: Di Vagno, Demola, Fanelli, Dambrosio, L’Abbate, Detomaso, Menini, Juan Cruz, Giannuzzi, Ventrella, Lestingi, Pizzi.

