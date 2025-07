Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Montrone chiude il mercato portieri

Gli Azzurri Conversano chiudono il mercato dei portieri con un ritorno importante: Pierpaolo Montrone, classe 2002, rientra nella rosa a disposizione di mister Massimo Monopoli per la stagione 2025/26. Dopo tre stagioni lontano dalla sua città, trascorse tra Futsal Noci, Just Mola e Castellana C5, il portiere fa ritorno all’ombra del Castello Normanno, portando con sé l’esperienza maturata in Serie B e Serie A2.

“Tornare a Conversano è stata una scelta di cuore – ha dichiarato Montrone -. Dopo diversi anni fuori, ho sentito che fosse il momento giusto per rientrare nella squadra della mia città. Ringrazio il presidente Mino De Girolamo e tutta la dirigenza per la fiducia, che mi impegnerò a ripagare sul campo, con l’obiettivo di portare gli Azzurri dove meritano, insieme ai miei compagni”.

Il reparto portieri per la prossima stagione sarà così composto da Francesco Grimaldi, nuova acquisizione, e dal confermatissimo Michele Grieco, formando un terzetto che unisce esperienza e freschezza. Montrone ha inoltre voluto esprimere parole di apprezzamento per il nuovo tecnico: “Siamo certi che mister Monopoli porterà entusiasmo e competenza. Il nostro compito sarà quello di mettere in pratica le sue indicazioni e dare il massimo per la squadra”.

Soddisfazione anche da parte del segretario Pierpaolo De Marinis: “Accogliamo con entusiasmo il ritorno di Pierpaolo, un ragazzo che conosciamo bene e che possiede grandi qualità. Nonostante la giovane età, vanta un curriculum importante e siamo convinti che potrà dare un grande contributo al gruppo”.

Il rientro di Montrone rappresenta per gli Azzurri Conversano non solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale forte di appartenenza e continuità con il territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author