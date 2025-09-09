Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Monopoli “Squadra cresce, serve pazienza”

Il tecnico è soddisfatto dopo la seconda uscita amichevole: “Fatti passi avanti”

Seconda settimana di preparazione in archivio per gli Azzurri Conversano, che hanno chiuso la prima fase del precampionato con un’amichevole contro il Futsal Fasano, squadra brindisina allenata da Marcello Lamanna e prossima partecipante al torneo di Serie C2.

Il test ha confermato i carichi di lavoro sostenuti dal gruppo nelle ultime settimane, con una partenza condizionata dalla fatica accumulata ma una crescita progressiva nel corso della gara. I ragazzi guidati da Monopoli hanno mostrato maggiore fluidità di gioco con il passare dei minuti. “Considerando che siamo una squadra in costruzione, abbiamo fatto ulteriori passi avanti nelle varie fasi di gioco. Stiamo cambiando, ci sono giocatori nuovi che si stanno pian piano inserendo, quindi dobbiamo avere pazienza e credere in ciò che facciamo. Vedo molta disponibilità e questo è un aspetto fondamentale”, ha dichiarato il tecnico a fine partita.

Assenti gli indisponibili Montrone, Renna, Satalino e Lapertosa, il nuovo allenatore ha comunque raccolto indicazioni interessanti sul percorso di crescita del gruppo, in vista delle prossime due amichevoli: giovedì contro l’Oissa Putignano e sabato con il Sammichele. Due test che anticiperanno l’esordio ufficiale in campionato, fissato per il 20 settembre contro il FutSalento e valido per la prima giornata di Serie C1.

Non è escluso che, in avvicinamento alla stagione, la rosa possa essere ulteriormente rinforzata con nuovi innesti capaci di garantire soluzioni tattiche aggiuntive e favorire un ulteriore salto di qualità.

