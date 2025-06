Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Massimo Monopoli nuovo allenatore

Gli Azzurri Conversano inaugurano una nuova fase tecnica affidando la guida della prima squadra a Massimo Monopoli. Il tecnico di Putignano ha raggiunto l’accordo con il presidente Mino De Girolamo ed è pronto a iniziare questa nuova avventura alla guida del club conversanese.

“Ho accolto con grande entusiasmo la chiamata degli Azzurri Conversano”, ha dichiarato Monopoli. “Entrare a far parte di questa realtà, così ricca di storia e passione per il futsal e con un pubblico sempre caloroso e partecipativo, rappresenta per me un grande onore”.

Reduce dall’esperienza con il Cus Bari e in passato già protagonista nei campionati nazionali di futsal sulle panchine di Sport Five Putignano e Bulldog Capurso, Monopoli ha già tracciato la linea guida del nuovo corso. “Serviranno impegno e dedizione da parte di tutti. Il mio obiettivo sarà quello di costruire un gruppo unito, determinato e appassionato, capace di dare sempre il massimo sia in allenamento che in partita. Ringrazio la società per la fiducia: iniziamo insieme questa nuova avventura con impegno, coraggio e voglia di crescere. Forza Azzurri Conversano”, ha aggiunto.

Grande soddisfazione anche da parte del presidente Mino De Girolamo, che ha spiegato le ragioni della scelta: “Come avevamo annunciato al termine della scorsa stagione, volevamo dare un senso di rinnovamento a tutto l’ambiente. La scelta di mister Monopoli va esattamente in questa direzione: un tecnico di grandissima esperienza e capace di valorizzare i giovani, l’identikit perfetto per guidare la nostra squadra”.

La dirigenza è già al lavoro insieme al nuovo allenatore per costruire il roster in vista della prossima stagione, che avrà anche un valore simbolico particolare. “Non vogliamo farci trovare impreparati: la prossima sarà una stagione di ripartenza per gli Azzurri Conversano, anche perché segnerà il ritorno nella nostra casa, il palazzetto Pineta, che per noi rappresenta da sempre un vero uomo in più”, ha concluso il presidente De Girolamo.

