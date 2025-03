Futsal C1/M, Azzurri Conversano ko nel nel finale: passa Molfetta

L’Azzurri Conversano lotta fino all’ultimo ma deve arrendersi al Real Molfetta nel 22° turno del campionato regionale. Dopo una gara combattuta e ben interpretata, i padroni di casa subiscono la rimonta ospite negli istanti finali, vedendo sfumare il ritorno alla vittoria casalinga. Nonostante il ko, la squadra di Giliberti può ripartire da una prestazione coraggiosa in vista del prossimo impegno contro il Cus Bari, attuale seconda forza del girone.

La partita

Senza gli squalificati D’Ecclesiis e Renna, il Conversano parte con Sibilia, Sciannamblo, Cannone, Gutierrez e Lomele. Il match si accende subito con il vantaggio dei padroni di casa: Lomele insacca su assist di Gutierrez, mentre poco dopo Cannone spreca una doppia chance davanti a Stasi, portiere ospite decisivo nel primo tempo. Il raddoppio arriva con un’azione corale rifinita da Mazzilli e finalizzata da Gutierrez. Il Molfetta reagisce e accorcia le distanze con Giancola, che sigla il 2-1 prima dell’intervallo.

Nella ripresa il match si fa ancora più intenso. Il Conversano colpisce due clamorosi pali con Cannone e Caradonna, ma subito dopo arriva il pareggio di Di Benedetto, che firma anche il gol del sorpasso. Sciannamblo risponde su punizione ristabilendo la parità, ma il Real Molfetta torna avanti con Salamina prima del nuovo pareggio di Mazzilli. Nel finale, però, gli ospiti trovano i gol decisivi con De Liso e Giancola, chiudendo il match sul 6-4.

Prossimo impegno

Il Conversano esce sconfitto ma con la consapevolezza di aver giocato una gara di carattere. Ora testa al prossimo match contro il Cus Bari, per provare a riscattare questa sconfitta immeritata.

AZZURRI CONVERSANO-REAL MOLFETTA 4-6 (p.t. 2-1)

RETI: 5’ pt Lomele (C), 15’ pt Gutierrez (C), 18’ pt Giancola (M), 10’ st Di Benedetto (M), 12’ st Di Benedetto (M), 15’ st Sciannamblo (C), 18’ st Salamina (M), 20’ st Mazzilli (C), 28’ st De Liso (M), 30’ st Giancola (M).

AZZURRI CONVERSANO: Sibilia, Masi, Gjuzi, Lomele, Mazzilli, Sannino, Sciannamblo, Di Leo, Gutierrez, Caradonna, Cannone, Lecini. All. Gianpiero Giliberti.

REAL MOLFETTA: Ferrieri, Di Benedetto, Salamina, Chiapperini, Giancola, Ortiz, Dello Russo, De Liso, Murolo, De Pinto, Andriani, Stasi. All. Nico Cirillo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author