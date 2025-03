Futsal C1/M, Azzurri Conversano ko a Bari con la vicecapolista

Sconfitta sul campo del Cus Bari per gli Azzurri Conversano nella 23ª giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5. Il 9-4 finale premia la vicecapolista, ma la squadra conversanese, con una formazione ampiamente rinnovata e ricca di giovani dell’Under 19, ha dimostrato grande spirito di sacrificio e orgoglio, dando segnali importanti per il futuro.

Senza lo squalificato D’Ecclesiis e con un organico ridotto, il tecnico Giliberti ha schierato una formazione con numerosi giovani, affidandosi ai soli senior Sibilia, Caradonna e Gutierrez. Gli ospiti partono bene e sorprendono il Cus con la rete del capitano Caradonna. Tuttavia, il vantaggio dura poco: i padroni di casa reagiscono con forza e, grazie ai gol di Mazzilli, Boccardi, Gigante e ancora Mazzilli, chiudono il primo tempo in vantaggio 4-1.

Nella ripresa, il Cus continua a premere e allunga con la doppietta di Lovascio e il gol di Catucci. Ma gli Azzurri Conversano non mollano e provano a riaprire la gara con le reti di Chiarappa e la doppietta di Gutierrez, costringendo i baresi a mantenere alta l’attenzione fino alla fine. A chiudere definitivamente il match ci pensano Gigante e Pellecchia, fissando il punteggio sul 9-4.

Nonostante il risultato, il segretario degli Azzurri Conversano, Pierpaolo De Marinis, si è detto soddisfatto della prova dei suoi: “I ragazzi hanno affrontato la gara con grande spirito di sacrificio, mostrando coesione e unità d’intenti. Siamo andati in vantaggio e abbiamo anche sfiorato il 2-0, ma poi abbiamo pagato la poca esperienza e le poche rotazioni a disposizione. Sapevamo che sarebbe stato difficile contro una squadra forte come il Cus Bari, ma la prestazione ci lascia buone sensazioni per il futuro”.

CUS Bari – Azzurri Conversano 9-4 (p.t. 4-1)

Cus Bari: Pellecchia, Boccardi, Carioscia, Loiotine, Anastasia, Avitto, Gigante, Lovascio, Sicilia, Catucci, Mazzilli, Panunzio. All.: Monopoli.

Azzurri Conversano: Sibilia, Tricase, Gjuzi, Gutierrez, Di Leo, Mauroantonio, Lomele, Caradonna, Chiarappa, Salzo. All.: Giliberti.

