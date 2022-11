Condividi su...

Linkedin email

Gli Azzurri Conversano conquistano la seconda vittoria stagionale, la prima lontano dal palazzetto Pineta, e in un sol colpo superano in classifica Futbol Cinco Bisceglie e Barletta C5, agganciando il Futsal Monte Sant’Angelo a quota sette punti. Per la banda del presidente Mino De Girolamo un successo di grandissima importanza, anche perchè giunge in piena emergenza infortuni, il che rende ancor più prezioso il risultato ottenuto.

LA GARA – Senza Cannone e Corona squalificati, con Lemonache, Caradonna, Renna, Sciannamblo e Achille fermi ai box, e con capitan D’Ecclesiis in panchina solo per onor di firma, mister Gianpiero Giliberti deve letteralmente inventarsi la formazione, considerando anche la caviglia malconcia di Bratta che stringe i denti e scende quasi eroicamente in campo. Dall’altra parte il Futbol Cinco Bisceglie va a caccia di un successo che manca ormai da troppo e si affida dunque alla voglia di riscatto del gruppo. Approccio non impeccabile alla gara da parte degli Azzurri che vanno subito sotto con De Cillis che sfrutta al meglio un calcio di punizione. La riscossa dei conversanesi, tuttavia, è veemente con Pedone, Masi e ancora Pedone che ribaltano completamente la situazione e portano il parziale sul 3-1 in favore degli ospiti. A questo punto giunge anche la pronta controrisposta dei neroazzurri padroni di casa che con capitan D’Elia e L’Erario riprendono il match con la forza della disperazione, mettendo in difficoltà gli Azzurri anche negli ultimi sette minuti di frazione quando Aiuto e compagni hanno dovuto difendere con i cinque falli sul groppone. Nella ripresa sale in cattedra Donato Sibilia che con una serie di pronti interventi chiude letteralmente la saracinesca della sua porta, facendo largo alla rete del provvisorio 4-3 siglata da Bratta. I biscegliesi non demordono e tentano il tutto per tutto con il solito Sibilia che si conferma baluardo insuperabile, mentre dall’altra parte l’espulsione di Sinigaglia permette agli ospiti di giocare in superiorità numerica per due minuti, senza però trovare la via del gol. Nel finale la Futbol Cinco ci gioca la carta del quinto di movimento, ma sono i conversanesi a legittimare la vittoria, prima con la traversa colpita da Sibilia e successivamente con la rete di Vito Ciavarella che fissa il risultato sul definitivo 5-3, sancendo il successo degli Azzurri Conversano, secondo in stagione dopo quello ottenuto ad inizio novembre contro l’Aradeo. Martedì intanto si torna in campo nel recupero contro il Futsal Terlizzi. Fischio d’inizio alle ore 21 presso il palazzetto Pineta.

IL COMMENTO – Queste le parole di mister Giliberti a fine gara: “Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi. Veniamo da una settimana veramente difficile in cui ci siamo allenati in pochi, visti i numerosi infortuni, e questo comportava poca intensità durante le varie sessioni. La squadra però ha dato tutto con cuore e grinta contro un avversario che ha lottato su ogni pallone fino alle fine. E’ una vittoria importante perché ci permette finalmente di muovere la classifica”.

Futbol Cinco Bisceglie – Azzurri Conversano 3-5 (p.t. 3-3)

Futbol Cinco Bisceglie: D’Addato, De Cillis, Di Tullio, Russo, Tritto, Garofoli, Sinigaglia, D’Elia, Cassanelli, Gallo, L’Erario, Di Molfetta.

Azzurri Conversano: Pascale, D’Ecclesiis, Pedone, Bratta, Novelli, Aiuto, Masi, Zivoli, Ciavarella, Resta, Sibilia. (Comunicato stampa)