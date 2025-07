Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Francesco Grimaldi nuovo portiere

La nuova stagione degli Azzurri Conversano inizia dalla porta. Il primo rinforzo ufficiale della rosa che sarà guidata dal tecnico Massimo Monopoli è Francesco Grimaldi, portiere classe 2005, che arriva in prestito dall’Audace Monopoli.

Originario di Polignano a Mare, Grimaldi ha già collezionato esperienze significative nei campionati nazionali con le maglie dell’Audace e del Castellana C5, confrontandosi con atleti esperti come Angelo Di Vagno e Francesco Caramia, dai quali ha potuto apprendere molto in termini di tecnica e mentalità.

“Inizio questa nuova avventura con tanto entusiasmo e voglia di dimostrare le mie capacità – ha dichiarato il giovane portiere -. Sono certo di aver scelto la società giusta per il mio percorso di crescita. Il mio obiettivo è imparare ogni giorno, crescere come portiere e togliermi qualche soddisfazione personale”.

Soddisfazione per l’operazione è stata espressa anche dal direttore sportivo Tommaso Dibello: “Si tratta di un acquisto importante per noi. Grimaldi ha qualità, carattere e si inserisce perfettamente nel progetto che stiamo costruendo. Vogliamo una rosa equilibrata tra giovani e giocatori d’esperienza per affrontare al meglio un campionato impegnativo come la Serie C1”.

Con l’ingaggio di Grimaldi, il presidente Mino De Girolamo e il suo staff inaugurano il mercato estivo puntando su un profilo giovane e motivato, pronto a crescere in un ambiente che punta a coniugare ambizione, identità e continuità.

