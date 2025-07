Futsal C1/M, Azzurri Conversano: esperienza e qualità con Lapertosa

Gli Azzurri Conversano mettono a segno un colpo di mercato di spessore assicurandosi l’esperto pivot Felice Lapertosa, calcettista classe 1990 originario di Monopoli. Il suo nome è legato a club importanti del panorama del calcio a 5 pugliese e nazionale: Futsal Fasano, Volare Polignano e, soprattutto, Audace Monopoli, con cui ha vissuto gran parte della carriera.

Il suo arrivo rappresenta un importante innesto per la squadra guidata da Massimo Monopoli, in vista del prossimo campionato di Serie C1. Lapertosa porta in dote tecnica sopraffina, esperienza e una forte etica del lavoro, elementi considerati fondamentali dalla dirigenza per rinforzare il roster.

“Ho scelto Conversano perché il presidente e il direttore sportivo mi avevano già cercato la scorsa estate e mi hanno trasmesso entusiasmo e ambizione – ha dichiarato il nuovo acquisto -. Il ritorno al Pineta ha inciso molto: è un campo caldo dove mi è sempre piaciuto giocare da avversario. Ora non vedo l’ora di viverlo da protagonista con il pubblico dalla mia parte”.

Con umiltà e determinazione, Lapertosa ha posto l’accento sull’importanza del gruppo: “L’obiettivo è far bene e ripagare la fiducia della società. Metterò a disposizione la mia esperienza e la cultura del sacrificio. Non faccio pronostici, ma so che dovremo lavorare sodo ogni giorno. Solo il campo dirà dove potremo arrivare”.

Con il suo arrivo, gli Azzurri Conversano si assicurano un leader tecnico e morale per una stagione che si preannuncia intensa e ambiziosa.

