Futsal C1/M: Azzurri Conversano, ecco Mastrangelo e Gutierrez

Dopo aver annunciato il ritorno a casa di Alessio Detomaso, gli Azzurri Conversano si confermano attivissimi sul mercato e consegnano al neo allenatore Francesco Chiaffarato altri due elementi fondamentali in vista della nuova stagione.

Si tratta di Vito Mastrangelo ed Edgar Gutierrez, ormai pilastri nel panorama del futsal regionale e, di fatto, grandi colpi per la categoria. Mastrangelo, dopo i vari ammiccamenti del passsato, giunge finalmente alla corte del presidente Mino De Girolamo reduce dall’esperienza con il Castellana C5 con cui ha disputato l’ultimo torneo di Serie B trascinando a suon di gol i suoi sino alla qualificazione playoff.

In passato il pivot classe 1989 ha vestito anche le maglie di Audace Monopoli, Just Mola, Volare Polignano e Trulli&Grotte assicurando sempre, tra Serie C1 e Serie B, un egregio bottino di reti nel corso delle varie annate e dimostrando una vena realizzativa fuori dal comune. Gutierrez (classe 1997), invece, dopo aver comuninciato la scorsa stagione con la maglia della Volare Polignano, durante la sessone invernale del mercato è passato al Cus Bari, risultando determinante per il raggiungimento della salvezza al primo anno di C1 dei biancorossi.

Mastrangelo e Gutierrez, di fatto, garantiscono a Chiaffarato tanta esperienza, ma anche diverse soluzioni tecnico-tattiche che entrambi i calcettisti potrebbero già avere nelle proprie corde avendo lavorato in passato con l’ex tecnico del Capurso. Con questi due innesti, dunque, il roster azzurro comincia a delinearsi in attesa di conoscere quali saranno le prossime mosse della dirigenza anche e soprattutto sul fronte rinnovi.

Negli ultimi giorni, intanto, il Comitato Regionale della LND ha reso noto l’organico del prossimo campionato regionale di serie C1. Oltre agli Azzurri Conversano, ci sono Cus Bari, Cus Foggia, Futbol Cinco Bisceglie, Futsal Andria, Futsal Barletta, Futsal Brindisi, Futsal Byre Ruvo, Futsal Terlizzi, Grimal Barletta, Just Mola, Real Carovigno e Volare Polignano.

