Futsal C1/M: Azzurri Conversano, ecco la prima gioia casalinga

Gli Azzurri Conversano conquistano la prima vittoria casalinga in stagione nella sesta giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5.

Davanti al pubblico amico del PalaSanGiacomo, la banda del presidente Mino De Girolamo batte con il punteggio di 3-1 la Just Mola squadra tra le più in forma del campionato, capace di vincere tutte le gare sin qui disputate.

LA GARA – Finalmente problemi di abbondanza per mister Francesco Chiaffarato che, causa squalifica, deve seguire i suoi dalla tribuna. Il quintetto iniziale è composto dai rientranti Grieco, Enrico D’Alessandro e Detomaso ai quali si aggiungono Masi e Mastrangelo, mentre dall’altra parte il tecnico Bufano punta forte sugli ex Montrone e Fabrizio Sciannamblo coadiuvati da Lioce, Mazzilli e Carlucci.

In avvio le due formazioni appaiono contratte e sembrano quasi attendere che siano gli avversari a compiere la prima mossa. I padroni di casa cercano di sorprendere il Mola con un atteggiamento molto aggressivo, ma impensieriscono Montrone solo con una conclusione dal limite di Cannone. Il dirimpettaio Grieco, invece, si limita all’ordinaria amministrazione e nel primo tempo non deve compiere particolari interventi degni di nota.

Per assistere alle prime emozioni del match bisogna attendere le battute conclusive della prima frazione, emozioni che iniziano con la traversa colpita da Enrico D’Alessandro, proseguono con l’espulsione comminata ai danni di Montrone per fallo da ultimo uomo su Cannone e raggiungono l’apice con la rete del vantaggio locale siglato da capitan Detomaso, abile a bucare il neoentrato Lauro con un tiro dalla distanza. All’intervallo, dunque, il parziale è di 1-0 in favore degli Azzurri.

Nella ripresa gli ospiti provano a reagire anche se non si mostrano sugli stessi livelli delle ultime uscite. Con il trascorrere dei minuti sale anche il livello agonistico del match con l’ex Sciannamblo che prova a dare la scossa ai suoi propiziando la rete del momentaneo 1-1 con il prezioso assist che Albanese deve solo depositare in fondo al sacco.

La gioia molese, tuttavia, dura soltanto pochissimi secondi, giusto il tempo necessario al tandem Detomaso-Mastrangelo di confezionare il gol del nuovo sorpasso con il primo che serve al secondo il pallone del 2-1. Sulle ali dell’entusiasmo gli Azzurri continuano a spingere cavalcando l’onda favorevole della partita. Come logica conseguenza arriva anche il 3-1 siglato, con uno splendido diagonale, da Lemonache il quale, nel finale, avrebbe anche l’occasione per incrementare il bottino, sia personale che di squadra, ma sfiora soltanto la marcatura nel momento di grande pressione della Just, in campo con il power-play.

Da registrare, prima del triplice fischio di chiusura, anche i due legni colpiti dal solito Sciannamblo. Al SanGiacomo finisce 3-1 in favore degli Azzurri che tornano al successo e salgono a quota 6 punti in classifica, in attesa, sabato prossimo, di andare a far visita al Futsal Byre Ruvo.

Azzurri Conversano-Just Mola 3-1 (p.t. 1-0)

Azzurri Conversano: Grieco, Masi, Bientinesi, D’Ecclesiis, Mastrangelo, Lemonache, Gutierrez, Detomaso, D’Alessandro E., Caradonna, Cannone, Fanizzi.

Just Mola: Montrone, Coletto, Lioce, Anaclerio, Muzio, Mazzilli, Carlucci, Albanese, Maiullari, Sciannamblo, Lauro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp