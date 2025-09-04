Futsal C1/M, Azzurri Conversano, ecco il calendario: debutto col FutSalento

E’ stato ufficializzato il calendario relativo al campionato regionale di Serie C1 di calcio a 5. Gli Azzurri Conversano faranno il proprio esordio stagionale il prossimo 20 settembre nel match casalingo contro il FutSalento, mentre la prima trasferta della nuova annata è in programma una settimana più tardi sul difficile campo del Real Molfetta.

Sul fronte derby, invece, nel girone di andata la banda del presidente De Girolamo andrà a far visita sia al Thuriae, sia alla Volare Polignano, rispettivamente il 7 ottobre ed il primo novembre, con i match di ritorno che invece di disputeranno il 27 gennaio ed il 21 febbraio del nuovo anno. Da segnalare anche la sfida al Cus Bari, ex formazione di mister Monopoli, in calendario alla quinta giornata.

Sarà invece il Cassano delle Murge C5 l’ultima squadra che gli Azzurri affronteranno in stagione nella gara interna del 28 marzo 2026, gara che di fatto chiuderà l’anno sportivo. Proprio in vista dell’ormai prossimo debutto in campionato, il gruppo conversanese continua a lavorare sodo per non farsi trovare impreparato all’appuntamento. Sabato D’Ecclesiis e compagni chiuderanno la seconda settimana di lavoro con il test amichevole contro il Futsal Fasano, compagine iscritta al torneo di serie C2.

E’ partita, intanto, anche la stagione della scuola calcio degli Azzurri Conversano presso il Centro Sportivo Crescamus. Ben sei le categorie previste ovvero Piccoli Amici (2019/20), Primi Calci (2017/18), Pulcini (2015/16), Esordienti (2013/14), Under 15 (2011/12) e Under 17 (2009/10). Parzialmente rinnovato anche lo staff tecnico con il nuovo direttore tecnico Gianpiero Giliberti chiamato a coordinare le attività degli istruttori Stella Carso, Gianvito Masi, Giuseppe Lioce e Vito Martire. Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: 3385761629 e 3806188422.

