Futsal C1/M, Azzurri Conversano: derby infuocato con Volare Polignano

Gli Azzurri Conversano si preparano per il derby contro la Volare Polignano nella 21ª giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. Dopo la sconfitta casalinga contro il Futbol Cinco Bisceglie, capitan D’Ecclesiis e compagni vogliono riscatto, ma di fronte troveranno un avversario in grande forma e in piena corsa per i playoff.

La formazione rossoverde, infatti, ha collezionato sei vittorie, due pareggi e una sola sconfitta dal 23 novembre ad oggi, superando squadre di alto livello come Just Mola e Real Molfetta. Il quarto posto in classifica, a soli due punti dal podio, testimonia il buon momento della squadra polignanese.

Per mister Gianpiero Giliberti non sarà una gara semplice, anche a causa delle assenze pesanti: mancheranno gli squalificati Gutierrez e Renna, mentre restano da valutare le condizioni di Donato Sibilia e Antonio Cannone. Sicura l’assenza di Antonio Locaputo. Spazio, dunque, ai giovani Sannino, Gjuzi, Lomele e Lecini, che potrebbero avere un ruolo chiave nella sfida di sabato pomeriggio al Pala Gino D’Aprile. La direzione di gara è affidata a Domenico Rescina di Bari e Vincenzo Rizzi di Molfetta, con Antonio Garofalo di Bari al cronometro.

All’andata gli Azzurri si imposero 5-4 grazie a un gol decisivo di Cannone nei secondi finali. Intanto, il settore giovanile del club conversanese ha raggiunto un traguardo prestigioso: la FIGC ha riconosciuto ufficialmente la scuola calcio come “Settore Giovanile di Primo Livello”. Un importante riconoscimento per il presidente Mino De Girolamo e tutto lo staff, che da anni lavorano con impegno nella crescita dei talenti del futuro.

