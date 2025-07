Futsal C1/M, Azzurri Conversano: confermati i veterani D’Ecclesis e Lioce

I veterani Luigi D’Ecclesiis e Giuseppe Lioce continueranno a indossare la maglia degli Azzurri Conversano anche nella stagione 2025/2026. La società, guidata dal presidente Mino De Girolamo e dal direttore sportivo Tommaso Dibello, dopo aver ufficializzato gli arrivi di Montrone, Lapertosa e Paragò, ha ora puntato sul rinnovo di due tra le figure più rappresentative dello spogliatoio.

“Sarà la mia quinta stagione con questi colori ho trovato un ambiente ideale in cui lavorare con serenità. Qui mi sento a casa – ha dichiarato D’Ecclesiis, centrale classe 1988 -. Con l’arrivo di mister Monopoli saremo chiamati a dare il massimo: lui è un tecnico che alza il livello delle ambizioni. Non vedo l’ora di cominciare e ritrovare i miei compagni. Spero davvero di poter tornare a giocare al Pineta”.

Deciso a rilanciarsi dopo un lungo stop anche Giuseppe Lioce, alle prese nella passata stagione con un infortunio alla caviglia che ne ha compromesso il rendimento. “Non vedevo l’ora di tornare”, ha commentato l’attaccante, “l’infortunio è arrivato proprio nel momento migliore per me e per la squadra. È stato un episodio che ha segnato in negativo la nostra stagione, ma ora è tempo di guardare avanti. Con l’esperienza di mister Monopoli, possiamo contare su un valore aggiunto importante”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author