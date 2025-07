Futsal C1/M, Azzurri Conversano: confermati Cannone e Grieco

Proseguono senza sosta i lavori della dirigenza degli Azzurri Conversano, che punta a definire al più presto la rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Massimo Monopoli in vista del prossimo campionato di Serie C1. Dopo gli innesti già ufficializzati di Francesco Grimaldi e Pasquale Giannuzzi, il club ha perfezionato le conferme di Antonio Cannone e Michele Grieco, che continueranno a indossare la maglia azzurra nella stagione sportiva 2025/26.

Per Cannone, sarà la dodicesima stagione consecutiva con la squadra della propria città. Il trentenne laterale, ormai simbolo del club, ha commentato con entusiasmo il rinnovo: “Sono felice di restare in questa grande famiglia. Dopo una stagione complicata, sono motivato dal nuovo corso tecnico voluto dalla società. Questo progetto è un’opportunità per tutti noi per dimostrare il nostro valore e cercare di portare in alto il nome di Conversano. Il mio sogno è vincere con questa maglia per la mia città: spero possa diventare realtà”.

Anche Michele Grieco, portiere classe 1984, continuerà la sua esperienza a Conversano, città in cui è nato. Nel corso della carriera ha militato anche con CSG Putignano, Atletico Cassano, Just Mola, Castellana e Volare Polignano, ma il legame con gli Azzurri resta speciale. “È vero, ho giocato in tante squadre, ma scendere in campo a Conversano ha un sapore unico – ha dichiarato -. È la mia città, e il palazzetto del Pineta, per calore e sostegno, non ha eguali. Spero che i lavori di ristrutturazione finiscano presto, così potremo tornare a giocare nel nostro fortino, che per noi è come un sesto uomo in campo”.

A siglare gli accordi con i due atleti sono stati il presidente Mino De Girolamo, il direttore sportivo Tommaso Dibello e il segretario Pierpaolo De Marinis, che continuano a lavorare per completare la rosa in vista della nuova stagione.

