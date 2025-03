Futsal C1/M, Azzurri Conversano: con Andria ultima chiamata salvezza

Ultima giornata di regular season e ultima occasione per blindare la permanenza nel massimo campionato regionale di calcio a 5. Gli Azzurri Conversano ospiteranno sabato pomeriggio al PalaSanGiacomo il Futsal Andria, con l’obiettivo chiaro di conquistare i tre punti necessari a evitare i playout.

Gli ospiti, settimi in classifica con 38 punti, non hanno più obiettivi da raggiungere, ma il tecnico Giliberti non si fida e tiene alta la concentrazione. I conversanesi sono padroni del proprio destino: con una vittoria sarebbero salvi senza dover guardare ai risultati altrui, come quello del Cassano impegnato contro il Veglie.

Sul fronte formazione, rientrano Renna e Caradonna, mentre sono da valutare le condizioni di Sibilia. Pronto in caso di necessità Michele Grieco. Tra i convocati anche Edgar Gutierrez, fresco di laurea magistrale in “Progettazione e Management dei Servizi Turistici e Culturali”.

Arbitri dell’incontro Alessandro Boccuzzi e Simone Buldrini della sezione di Bari, al cronometro Gaetano Marvulli. Fischio d’inizio alle ore 16.

