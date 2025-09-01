Futsal C1/M, Azzurri Conversano: buoni spunti dal test col Thuriae

Intanto, Nicola Acquaviva e Stella Carso completano lo staff tecnico

Primo test amichevole e primi riscontri dal campo per gli Azzurri Conversano. Nel pomeriggio di sabato 30 agosto, nella prima uscita precampionato, la banda di mister Massimo Monopoli ha affrontato il Thuriae, compagine che gli uomini del presidente De Girolamo si ritroverà ad affrontare anche nel corso del torneo di Serie C1 che sta per iniziare.

Con la formazione allenata da Pietro Di Bari, costruita per recitare un ruolo da protagonista, il tecnico conversanese ha potuto testare lo stato di forma dei suoi dopo una settimana di preparazione atletica cogliendo i primi spunti stagionali: “Dopo una sola settimana di preparazione e con la squadra in costruzione dobbiamo essere moderatamente soddisfatti della gara – ha spiegato mister Monopoli -. Sapevamo di trovare avversari forti e avanti in condizione, ma per i primi quaranta minuti abbiamo tenuto bene in fase di non possesso. In settimana inizieremo a entrare più nei dettagli e a curare i particolari, pur sapendo che dobbiamo fare molta fatica per migliorare”.

E ad affiancare in panchina il timoniere azzurro c’erano anche Nicola Acquaviva e Stella Carso, rispettivamente preparatore dei portiere e collaboratrice tecnica, di fatto nuovi ed imprescindibili elementi del nuovo percorso tecnico: “Sono molto entusiasta per questa nuova avventura – ha dichiarato Acquaviva -. Dopo dodici anni torno a Conversano, anche se in una veste differente, e questo mi fa molto piacere. Mister Monopoli? Lavorare con lui sarà parecchio intrigante. L’ho sempre considerato uno dei migliori allenatori pugliesi e avere l’opportunità di condividere lo spogliatoio con lui mi dona grande soddisfazione”.

Fiera di intraprendere un nuovo percorso anche Stella Carso: “Ringrazio il mister per avermi dato l’opportunità di affiancarlo in questa avventura e di poter imparare dalla sua grande esperienza professionale come gestire al meglio una squadra di calcio a 5. Sono felice di far parte di uno staff tecnico che comprende anche il preparatore dei portieri Nicola Acquaviva, e di un team che può annoverare tra le sue fila un dirigente di tutto rispetto come Pierpaolo De Marinis. Insieme cercheremo di far crescere a livello tecnico e tattico i ragazzi e con lavoro e sacrificio speriamo che i risultati positivi siano solamente una logica conseguenza. Grazie anche alla società, mi auguro di poter acquisire quanto prima la fiducia di tutti i ragazzi”.

