Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Alessio Detomaso torna a casa

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”: non si potrebbe raccontare in modo migliore la storia d’amore tra gli Azzurri Conversano e Alessio Detomaso (nella foto di Sammichele 1992). Dopo un solo anno di esilio, vissuto tra Sammichele e Mola di Bari, infatti, il centrale classe 1986, torna alla corte del presidente Mino De Girolamo per continuare a scrivere pagine importanti di un legame ormai viscerale.

E’ lui, dunque, il colpo che chiude la campagna acquisti con lo stesso Detomaso non nasconde il suo entusiasmo e la sua grande voglia di tornare ad indossare la casacca della squadra della sua città: “Vestire questi colori rappresenta sempre un’emozione unica, d’altronde la maglia degli Azzurri Conversano è quella che più ho indossato nel corso della mia carriera. Sono contento di poter riprendere questo cammino insieme, mi auguro possa essere il più esaltante possibile. Di certo faremo il massimo per poter recitare un ruolo importante in un campionato difficile come quello di Serie C1”. Serie C1 che il calcettista conversanese ha già vinto nella passata stagione: “E’ sempre bello vivere certi momenti e, a tal proposito, ne approfitto anche per ringraziare il presidente Giustino e ogni componente della Just Mola. Adesso però voglio pensare soltanto al Conversano e a preparare nel migliore dei modi il debutto stagionale”.

Idee chiare, dunque, per Detomaso e idee chiare anche per mister Massimo Monopoli che lunedì pomeriggio, presso il Pala Valle d’Itria di Castellana Grotte, ha diretto la prima seduta di allenamento del nuovo anno dando di fatto inizio alla tradizionale fase precampionato nel corso della quale il tecnico potrà monitorare lo stato di salute dei suoi in occasione delle amichevoli già calendarizzate con Thuriae, Castellana e Sammichele.

Nei giorni scorsi, intanto, è stato reso noto il girone unico di Serie C1: insieme agli Azzurri Conversano ci sono Cus Bari, Cus Foggia, Cassano delle Murge, Eraclio C5, Futbol Cinco Bisceglie, Futsal Andria, Futsal Ostuni, Futsalento, Real Molfetta, Salvatore Russo Veglie, San Ferdinando, Thuriae e Volare Polignano.