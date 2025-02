Futsal C1/M, Azzurri Conversano: a Ruvo gara chiave per la salvezza

Impegno delicato per gli Azzurri Conversano nella 19a Giornata del massimo campionato regionale di calcio a 5. La squadra del presidente Mino De Girolamo sarà di scena nel pomeriggio di sabato 8 febbraio sul campo del Futsal Byre Ruvo, terz’ultimo in classifica, ma reduce da un prezioso successo esterno con il Cassano delle Murge.

Il team di mister Francesco Ventura, subentrato a dicembre a Giovanni Rutigliani, ha raccolto sette punti nelle ultime quattro giornate e punta a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi al Cus Foggia, distante solo tre lunghezze, e allontanare la zona retrocessione.

Dall’altra parte, gli Azzurri Conversano devono ritrovare punti dopo due sconfitte consecutive con Barletta e Mola, squadre di vertice. Con 25 lunghezze in classifica, la formazione di mister Giliberti non può permettersi passi falsi, ma deve fare i conti con le condizioni precarie di Cannone e Gutierrez, il cui recupero resta in dubbio.

L’incontro, in programma alle 16 al Pala Colombo di Ruvo di Puglia, sarà diretto da Kevin Miolli e Claudio Pacucci della sezione di Bari, con Leonardo Sciancalepore di Molfetta al cronometro.

Intanto, arrivano buone notizie dal settore giovanile: sei giocatori dell’Under 19 – Luca Chiarappa, Matteo Lomele, Shaban Gjuzi, Alessandro Sannino, Kevin Lecini e Gabriele Di Mola – sono stati convocati per il raduno della Rappresentativa Pugliese in vista del Trofeo delle Regioni.

