Futsal C1/M, Azzurri Conversano: a Foggia ultima trasferta di campionato

Ultima trasferta di campionato per gli Azzurri Conversano, attesi sabato a Foggia contro il Cus, quart’ultimo in classifica con 22 punti. Un match aperto, che potrà dire molto sulle ambizioni finali delle due squadre in vista dell’ultimo turno di regular season.

Mister Giliberti dovrà rinunciare allo squalificato Renna e all’infortunato Caradonna, ma confida nel recupero di Alessandro Sannino. «Le ultime prestazioni mi sono piaciute nonostante i risultati negativi — spiega il tecnico — il nostro mix di esperienza e gioventù sta crescendo e a Foggia vogliamo giocarci le nostre carte contro una squadra difficile».

Occhi puntati su Shaban Gjuzi, giovane talento mancino, fresco di convocazione nella selezione regionale pugliese della Futsal Future Cup 2024/2025, un riconoscimento che riempie d’orgoglio tutta la società guidata dal presidente Mino De Girolamo.

Il fischio d’inizio è previsto alle 16 presso la Tensostruttura Marconi di Foggia. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Ventola (Brindisi) e Digiovanni (Barletta), con Rizzato (Brindisi) al cronometro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author