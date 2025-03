Futsal C1, Just Mola in Serie B: Polignano ko, Bari a -7

Traguardo storico per il Just Mola nel calcio a 5: la formazione biancazzurra centra una storica promozione in Serie B. Decisivi il successo interno sul Volare Polignano per 5-1 ed il contemporaneo pareggio del CUS Bari sul campo del San Martino (5-5). I biancorossi sono secondi in classifica ed a tre giornate dalla fine c’erano già cinque punti di distacco. Ora salgono a 7: impossibile rimontare a due giornate dalla fine del campionato. Alle 18.46 scoppia la festa, la squadra aveva assistito in una sala del palazzetto alla sfida della squadra avversaria, principale antagonista ma anche rivelazione del torneo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author