Futsal C/M, Azzurri Conversano-Terzlizzi: scontro diretto salvezza

Archiviata in fretta la deludente parentesi dedicata alla Coppa Italia, che ha costretto ad abbandonare il sogno qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, in casa Azzurri Conversano è tempo di preparare l’ultimo impegno dell’anno solare.

Sabato pomeriggio, la banda del presidente Mino De Girolamo ospiterà tra le mura amiche del PalaSanGiacomo il Futsal Terlizzi, attualmente quart’ultimo in graduatoria con 16 punti all’attivo, appena uno in meno rispetto a capitan Detomaso e compagni.

Numeri alla mano, dunque, si tratta di un vero e proprio scontro diretto in ottica salvezza con entrambe le formazioni chiamate a fare punti per provare ad allontanarsi il più possibile dalla zona calda. Nel match di andata furono gli uomini di mister Chiaffarato a imporsi con il punteggio di 7-4 e a conquistare la prima gioia stagionale, ed è proprio rievocando il dolce precedente che gli Azzurri sperano di smaltire la delusione per le ultime due sconfitte consecutive rimediate rispettivamente con Brindisi in campionato ed Aradeo in Coppa.

“Proveremo a chiudere nel migliore dei modi l’anno, ma siamo consapevoli che non sarà per nulla facile contro la compagine rossoblu – spiega il direttore sportivo Tommaso Dibello –. Ha in rosa giocatori importanti e il valore della rosa non rispecchia la classifica attuale. Tuttavia, la gara di andata ci insegna che ogni sfida va giocata fino all’ultimo secondo e che se affrontiamo le partite con il giusto approccio possiamo giocare alla pari contro chiunque. Il mercato? Non appena si è presentata l’opportunità di acquistare Alberto Tasso non ce la siamo fatta sfuggire, sono sicuro ci darà una grossa mano in questa seconda parte di stagione”

Al San Giacomo dirigono Ernesto Daniele Casula della sezione di Taranto e Roberto Ciro Tristano di Molfetta. Fischio d’inizio alle 16.00.

