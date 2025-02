Futsal C/M, Atletico Città di Taranto: sfida decisiva per la Serie B

Domenica 3 marzo, alle 18:30, il PalaFiom di Taranto sarà il teatro di una sfida cruciale per la promozione in Serie B. L’Atletico Città di Taranto affronta il Veglie, capolista del campionato, in uno scontro diretto che potrebbe valere il primato a tre giornate dalla fine.

Le rossoblù, attualmente seconde in classifica, hanno l’opportunità di raggiungere la vetta proprio davanti al loro pubblico. L’ingresso sarà gratuito, per permettere ai tifosi di sostenere la squadra in questa partita che potrebbe scrivere la storia del club. L’appello della società è chiaro: Taranto deve tingersi di rossoblù!

