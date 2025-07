Futsal C/F, Vito Liotino resta al timone dell’Atletico Taranto

L’Atletico Città di Taranto conferma la propria fiducia in coach Vito Liotino, che guiderà ancora la formazione di calcio a 5 femminile nella stagione 2025/2026. Una scelta di continuità per un tecnico considerato centrale nel progetto rossoblù, sia sotto il profilo tecnico che umano.

Reduce da un’annata improntata sulla crescita collettiva e sullo spirito di squadra, Liotino continuerà a rappresentare un punto di riferimento per il gruppo, dentro e fuori dal campo.

Il tecnico ha voluto ringraziare apertamente la società, esprimendo gratitudine in particolare verso il nuovo presidente Stallo e il direttore generale del settore femminile Laghezza: “Ringrazio il per la fiducia, ma proprio al direttore avevo manifestato l’intenzione di passare il testimone, cosa che in parte sto facendo a livello societario. Tuttavia, lo ringrazio per le parole che mi ha dedicato durante un caffè e che mi hanno convinto a proseguire”.

Guardando avanti, Liotino sottolinea l’importanza di ricreare entusiasmo attorno alla squadra: “Adesso bisogna ricaricare le batterie e riempire nuovamente il PalaFiom, altrimenti nulla avrà senso”.

Un pensiero speciale è stato poi rivolto alle atlete: “Desidero ringraziare tutte le ragazze, dalla prima all’ultima, per il rispetto nei miei confronti e l’amore verso la maglia. Alle nuove arrivate, oltre al grazie, prometto che farò tutto il possibile, insieme alla società, per farle sentire bene fin dal primo giorno”. Liotino ha rilanciato l’impegno della squadra per la nuova stagione: “Non ci resta che sudare per Taranto!”.

