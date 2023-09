Futsal C/F: Real Statte, Sportelli e D’Errico alla corte di Marzella

Il lavoro di rinnovamento del Real Statte prosegue speditamente. Agli ordini di mister Marzella arrivano il portiere Ylenia Sportelli, già numero uno della formazione under 19 lo scorso anno, e la laterale Alessandra D’Errico.

Ylenia Sportelli: “Sicuramente fare parte della prima squadra è un onore, ma al tempo stesso vivo con serenità questa promozione. Conosco alcune ragazze che erano già con me in Under 19, mi sono trovata bene e a mio agio. Durante il campionato mi aspetto di crescere molto, di dare il meglio di me come portiere, come membro del gruppo, masoprattutto di vincere. L’ obiettivo, chiaramente, e vincere trofei, sia individuali che di squadra. Da noi tutte mi aspetto impegno, collaborazione, ma anche divertimento. Ai tifosi voglio chiedere di tifarci e sostenerci. Forza rossoblù!”.

Alessandra D’Errico: “Parlando con lo staff ho valutato al meglio gli obiettivi che mi sono stati proposti. Sono contenta di intraprendere questo nuovo percorso con il Real Statte perché c’è un ottimo ambiente che offre la possibilità di crescere attraverso l’impegno dello staff e la passione di noi atlete per questo sport. Non è da tutti trovare uno staff già collaudato che ha calcato i campi di Serie A. E’ importante per noi ragazze poter acquisire tutte le competenze necessarie per far fronte alle novità di un percorso che punta alla risalita in massima serie quanto prima possibile. Quello è l’obiettivo finale, mi aspetto una grande crescita a livello sportivo e professionale sia personale che di gruppo. Chiedo anche io l’aiuto a tutti i nostri tifosi: non vogliamo deludere le vostre aspettative. Seguiteci perché dobbiamo riportare questo club subito in alto”.

