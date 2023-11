Futsal C/F: Real Statte sbanco Noci e si stringe attorno a Convertino

Dopo due settimane di riposo tra campionato e Coppa, il Real Statte torna in campo al Palafiore di Noci e, con sofferenza, batte la New Team Noci per 0-1: decisiva la rete di Alessandra D’Errico nel secondo tempo.

Rossoblù, guidate da Concetta Labonia, in campo con Vinci, Convertino, D’Errico Alessandra, Giungato, De Leonardis. Risponde la compagine di casa, agli ordini di Maria Quarta, con Martino, Gigante, Sportelli, Loiacono, Angelini.

Dopo i primi minuti di studio, Convertino prima e Giungato poi cercano di impensierire la retroguardia biancoverde, senza però riuscirci. Primo tempo di marca rossoblù, anche se le più vicine al gol sono le padrone di casa, le quali hanno la grande occasione sui piedi di Angelini, a due minuti dall’intervallo, di passare in vantaggio ma Vinci è brava ad opporsi con il corpo.

Il secondo tempo vede il Real Statte nuovamente arrembante sottoporta e guardingo in difesa, cercando di colpire in ripartenza, riuscendo poi a capitalizzare gli sforzi e le occasioni alla metà della seconda frazione, con Alessandra D’Errico brava a finalizzare in contropiede. La New Team Noci prova a reagire, ma le rossoblù sigillano il match.

Mister Labonia, al termine del match, non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto: “Abbiamo lavorato tanto in queste settimane di pausa e oggi ne abbiamo raccolto i frutti. Sono soddisfatta perché le ragazze si sono impegnate tanto, anche se potevamo segnare un altro goal, ma ci è mancata la concretezza sottoporta. La strada è ancora lunga e dobbiamo continuare a lavorare sull’onda di questa vittoria”.

Prossimo appuntamento in Coppa Italia, in trasferta a Polignano a Mare. Inoltre le rossoblù, come già avvenuto in questa partita, non avranno in panchina il tecnico Tony Marzella che, per motivi personali, non potrà seguire la squadra per alcune settimane. La società rossoblù fa il suo in bocca al lupo a mister Marzella per un pronto ritorno. La squadra è quindi affidata, temporaneamente, al duo Concetta Labonia-Maurizio Miola.

Inoltre l’intero sodalizio ionico si stringe attorno alla giocatrice e capitano Patrizia Convertino per la scomparsa del caro papà, da sempre vicino sia a sua figlia che all’intera squadra fin dal suo primo anno di vita.

New Team Noci-Real Statte 0-1

Marcatrici: D’Errico A, 16′ ST

New Team Noci: Martino, Gigante, Sportelli, Loiacono, Angelini; Di Turi, D’Errico S. All: Maria Quarta.

Real Statte: Vinci, Convertino, D’Errico A, Giungato, De Leonardis; Spera, Acquaro, Devita, Carovigno, Fuggiano, D’ippolito. All: Concetta Labonia-Maurizio Miola.

Ammonizioni: De Leonardis (RS), Sportelli e Di Turi (NTN).

