Futsal C/F: Real Statte, firmano Melania Vinci e Miriana Nitti

Altri due inserimenti in casa Real Statte. Per il prossimo anno c’è la firma di Melania Vinci, che aumenterà la pattuglia di portieri a disposizione del team di Tony Marzella, e Miriana Nitti, centrale che torna nella sua città.

Melania Vinci – “Ho scelto il Real Statte perché credo in questo nuovo progetto. Ho la fortuna di conoscere già alcune persone tra staff e compagne di squadra. Alcune ragazze rappresentano un punto certo all’interno di questo gruppo, questo è sicuramente un vantaggio anche per l’ambientamento iniziale con altre componenti della squadra. Sono certa che riusciremo a centrare quegli obiettivi che la società ci ha ben fissato nel corso dei primi giorni d’allenamento. In quanto estremo difensore, mi piace che quest’anno ci sia un preparatore di portieri che mi possa allenare, seguire e che mi permetterà di crescere. In generale, lo staff è sempre molto disponibile, attento ai nostri bisogni. Ai tifosi chiedo di sostenerci sempre, perché sono molto importanti per noi.”

Miriana Nitti – Nel segno della territorialità e del legame profondo con la sua terra d’appartenenza, il Real Statte di Tony Marzella riporta a casa Miriana Nitti. La centrale stattese torna a vestire rossoblù e va a rimpolpare il core di ragazze stattesi già presenti a roster. A primo impatto, Nitti non nasconde la propria emozione: “È sempre bello giocare con il nome del proprio paese sul petto, specie se quel nome è Real Statte. Quest’anno mi aspetto di collezionare tante vittorie, sono molto competitiva e non amo perdere; cercherò di trasmettere la mia garra alle mie compagne. Voglio portare a casa i tre punti ad ogni incontro, senza però rinunciare al divertimento che questo sport mi dà. Da questo gruppo-prosegue la centrale rossoblù-mi aspetto unità, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. A creare la giusta alchimia ci sta aiutando anche lo staff tecnico: si diventa squadra solo se si va avanti nella stessa direzione. Ai tifosi chiedo di non smettere mai di credere nel Real Statte”.

