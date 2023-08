Futsal C/F: Real Statte, firmano Eletti, D’Errico e Aquaro

ll primo acquisto del rinnovato ciclo del Real Statte porta il nome di Maria Rosaria Eletti: storico primo portiere del Real Statte e autentica bandiera del futsal pugliese, avendo vinto con la maglia del rossoblù il primo indimenticabile scudetto, replicandone il successo una seconda volta, arricchendo la bacheca anche con innumerevoli trofei regionali e due Supercoppe Italiane. Un ritorno, quindi, che ben si sposa con il DNA e l’immagine che la maglia rossoblù cuce sul cuore di chi la indossa, fatto di vittorie, gioie, sudore e soddisfazioni da ben trent’anni. Sicuramente, tornare dopo tanti anni al Real Statte, non lascia indifferenti:” È inutile nascondere che la chiamata di mister Tony Marzella mi ha fatto piacere, soprattutto considerando la mia non giovanissima età. Questo ritorno alle origini mi emoziona e stimola allo stesso tempo. Mi sento come un marinaio che torna a casa dopo una lunga navigazione e finalmente ritrova gli affetti più cari. Come in ogni inizio-spiega Eletti- le aspettative sono molto alte. Vogliamo innanzitutto riassaporare il gusto del giocare per passione e puro divertimento, formare con le nuove giovani compagne un’altra grande famiglia e perché no, riportare quanto prima nella categoria che compete per storia e prestigio il Real Statte. Mi aspetto di poter provare ancora quell’emozione mista all’adrenalina del prepartita, il gusto dei successi e dei sacrifici. Ancora non conosco molto bene tutte le ragazze, ma spero nel loro impegno, nella loro giovane età, nella loro voglia di emergere per affrontare al meglio questo campionato. Ripeto una frase detta al primo incontro col club: se si vuol crescere nel mondo del futsal, la giusta palestra è il Real Statte. Ai tifosi chiedo di supportarci sempre e comunque, di restarci vicino. L’unione fa la forza e noi cercheremo di non deluderli”.

Il programma di rinnovamento del Real Statte continua nel solco della territorialità e coincide con la firma, in rossoblù, della laterale tarantina Elena D’Errico. Conosce a fondo il campionato di Serie C regionale, avendo avuto altre esperienze in questa categoria. “Essere nel Real Statte è un’opportunità per poter mettere in pratica la mia passione per il gioco del futsal; le ambizioni della società coincidono con le mie. Le mie aspettative sono di mettermi in gioco, di conoscere meglio le mie compagne, che condividono con me la mia passione e di ottenere ottimi risultati in stagione. L’obiettivo personale di questa annata sportiva-spiega D’Errico-è di poter giocare al meglio e di crescere assieme a questo gruppo che sta nascendo, aumentando la comprensione del gioco. Ai tifosi chiedo di sostenerci in questa nuova esperienza. Aiutateci a crescere, perché un tifoso per la propria squadra è come per l’uomo l’aria che respira”.

Il progetto Real Statte per il prossimo anno punta a un connubio tra ragazze che hanno scritto la storia del club e hanno quel DNA di grande famiglia, le ragazze che nella passata stagione hanno costituito l’asse portante tra squadra fuori classifica in serie C di futsal femminile e under 19, e le ragazze del territorio di Taranto e della sua provincia. Una di queste è sicuramente il difensore Rosa Aquaro che giocherà il prossimo anno col club rossoblù. “Ho sposato il progetto del Real Statte perché gli obbiettivi del club corrispondono con i miei – spiega la neo tesserata rossoblù – e penso che riusciremo a raggiungerli tutti insieme. Quest’anno l’ambiente sembra molto sereno e determinato, penso che lo sarà anche durante tutto l’anno. Lo staff tecnico è molto disponibile e si vede che vogliono sviluppare al meglio il progetto. Già nei primi incontri hanno dimostrato di volerci mettere in ogni attività il massimo impegno, in campo e fuori. Mi aspetto – prosegue Aquaro – grandi risultati, tanti colpi di scena e tanta voglia di crescere e fare gioco di squadra. Il mio messaggio per i tifosi è di seguirci in ogni nostro passo e in ogni nostro risultato. Ne varrà di sicuro la pena seguirci per tutto l’anno calcistico perché – conclude – siamo determinate a riportare nelle categorie che competono il Real Statte”

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp