Futsal C/F: Real Statte, ecco Noemi D’Amico ‘Qui solo per vincere’

In vista dei primi impegni ufficiali, continua l’opera di costruzione del Real Statte: ai ranghi si unisce la laterale Noemi D’amico, giocatrice dal pedigree calcistico importante. “Io e il Real Statte siamo state sempre avversari, mi fa molto piacere giocare in questa squadra, è una società ben organizzata e che aiuta a crescere. Il campionato che si prospetta sarà difficile, ma mi aspetto comunque tante vittorie. Se arriveranno delle sconfitte, queste ci aiuteranno a migliorare, non bisogna mai mollare. Il mio obiettivo è crescere, aiutare la mia squadra e cercare di andare sempre avanti. Abbiamo un bel gruppo fatto di ragazze che condividono la stessa passione con un unico obiettivo: vincere. Ai tifosi chiedo di esserci vicino: abbiamo bisogno di voi e non vi deluderemo.”

