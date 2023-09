Futsal C/F: Real Statte, Claudia Devita ‘promossa’ in prima squadra

Ancora annunci in casa Real Statte, che dalla prossima stagione parteciperà al campionato di Serie C regionale pugliese, punto di ripartenza del progetto stattese volto a tornare quanto prima nella massima categoria del futsal nazionale.

Il progetto, è bene ribadirlo, prevede la presenza di molte ragazze del territorio di Taranto e della sua provincia, oltre ad alcune personalità che hanno fatto grande il Real Statte in questi anni, in campo e in società.

È bene ricordare che, nel recente passato, il club ionico ha lavorato con il settore giovanile in maniera continua e costante. Alcuni elementi, quindi, hanno fatto il grande salto in prima squadra. Una di queste è Claudia Devita che così si presenta a questa nuova avventura stattese.

“Ho scelto il Real Statte perché mi è stata consigliata questa possibilità, nella passata stagione, per il mio percorso di crescita. Mi sono trovata bene e ho deciso di cimentarmi in questa bella esperienza nella prima squadra. Se vogliamo vincere dobbiamo dare il meglio di noi, essere tutte unite ma soprattutto impegnarci molto nel corso degli allenamenti. Dello staff rossoblù penso che siano delle persone molto disponibili e sempre pronti ad aiutarci. Ai tifosi chiedo la loro collaborazione: venirci a sostenere sempre perché anche con loro possiamo riportare il Real Statte in alto”.

