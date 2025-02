Futsal C/F, Atletico Città di Taranto: terza vittoria di fila

L’Atletico Città di Taranto continua la sua striscia vincente nel campionato di Serie C femminile, superando l’Itria con un netto 5-1 nonostante le assenze pesanti di Convertino, Marzella e Girardi, ferme per influenza.

LA GARA – Il match si apre con il vantaggio delle padrone di casa, grazie a un preciso destro di Iaia che batte Cacciapaglia. Le rossoblù reagiscono con determinazione, ma trovano sulla loro strada la difesa avversaria e le parate decisive di Poliseno. L’occasione per il pareggio arriva su rigore, ma Cazzato si fa ipnotizzare dal portiere. Il primo tempo si chiude sull’1-0 per l’Itria.

Nella ripresa, la squadra di Liotino entra in campo con un altro spirito. Dopo sette minuti, un fallo di mano in area regala un nuovo penalty: questa volta Gennari è fredda e trasforma per l’1-1. Passano tre minuti e D’Amico ribalta il punteggio, ribadendo in rete una respinta del portiere. L’Atletico Città di Taranto prende il controllo della gara e allunga con Schiavone, abile a finalizzare un’azione confusa in area. Il 4-1 arriva con un capolavoro di Cazzato, che supera un’avversaria con una giocata spettacolare prima di battere il portiere con un destro sul primo palo. A chiudere i conti è Stante, che fissa il punteggio sul definitivo 5-1 con un preciso diagonale mancino.

Dopo due minuti di recupero, arriva il triplice fischio: l’Atletico Città di Taranto festeggia la terza vittoria consecutiva e si prepara al prossimo impegno casalingo contro il Bitetto.

ITRIA-ATL. CITTÀ DI TARANTO 1-5

Marcatori: Iaia (I), Gennari (T), D’Amico (T), V. Schiavone (T), Cazzato (T), Stante (T).

ITRIA: Poliseno, A. Maggi, Guarnieri, Marangi, Soleti, Iaia, M. Maggi, Soleti, Vincenti, Micele. All. Pietro Pugliese.

ATL. CITTÀ DI TARANTO: Cazzato, V. Schiavone, A. Schiavone, D’Amico, Gallo, Cacciapaglia, Stante, Gennari, Scarcia, Ferola, Sesti, Delli Ponti. All. Vito Liotino.

Arbitro: Gaetano Marvulli di Bari.

Ammoniti: Marangi (I), Maggi (I), Vincenti (I).

