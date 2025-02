Futsal C/F, Atletico Città di Taranto: Di Stefano nuovo presidente onorario

Novità per l’Atletico Città di Taranto Calcio a 5: Giovanni Di Stefano entra nel club con il ruolo di presidente onorario del settore femminile. Lo si legge in una nota diffusa dal club, che precisa: “Una scelta di prestigio che arricchisce il progetto rossoblù, contando sull’esperienza internazionale di Di Stefano nel mondo dello sport, delle comunicazioni e della consulenza legale”.

A capo della Di Stefano Legacy Trust LLC, società inglese attiva in diversi settori, “Di Stefano garantirà un supporto finanziario per la stagione in corso, contribuendo alla crescita del club e della città”, prosegue la nota del Città di Taranto.

”L’accordo segna un passo avanti significativo per l’Atletico Città di Taranto, che punta a rafforzare il proprio progetto in vista dei Giochi del Mediterraneo, con iniziative dedicate allo sviluppo del futsal femminile sul territorio”, conclude la nota.

