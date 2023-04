Futsal B2/M: Bernalda, dg Mazzei ‘Campionato da onorare’

Missione compiuta solo a metà per il Bernalda Futsal capace di “spaventare” e rovinare la festa del Sammichele solo per un tempo poi nella ripresa i pugliesi hanno avuto la meglio aggiudicandosi la contesa e staccando il biglietto per la serie A2.

A commentare la gara di sabato scorso con il direttore generale rossoblu Giuseppe Mazzei: “Abbiamo iniziato bene ed eravamo in palla; nel primo tempo siamo stati abili a sfruttare alcune delle occasioni da rete che ci sono capitate purtroppo ne abbiamo mancate altre comunque abbiamo tenuto testa al Sammichele che, almeno all’inizio, sembrava un po’ contratto per una sorta di ansia da prestazione, credo figlia della voglia di chiudere il discorso promozione. Loro si erano organizzati sulle tribune con un tifo caloroso e corretto poi a metà gara la paura di non riuscire a conquistare il punto utile per l’accesso alla serie A2 ha messo tensione ai pugliesi infatti nell’intervallo qualcuno è andato a “rimproverare” i nostri giocatori, rei di giocare correttamente e a viso aperto la gara malgrado non ci fossero obiettivi specifici da raggiungere. Questa tensione probabilmente è stata avvertita anche dagli arbitri che nella ripresa hanno cambiato atteggiamento rispetto al primo tempo con decisioni che hanno in qualche maniera incanalato la gara in favore del Sammichele che di sicuro non aveva bisogno di essere agevolato considerando il terzo posto in classifica”.

Quella della prima squadra è stata una stagione di luci ed ombre a causa di un mix di eventi negativi in compenso le migliori soddisfazioni dell’annata sono giunte dal settore giovanile: “E’ stata una stagione con alti e bassi – dice Mazzei – sicuramente siamo stati anche molto sfortunati in alcune circostanze abbiamo dimostrato di potercela giocare anche con squadre più blasonate purtroppo siamo stati falcidiati da infortuni anche con calciatori fuori causa per tutta la stagione. E’ doveroso sottolineare che, a parte Zanella e Ziberi, il resto della rosa era composta da giovani ragazzi di Bernalda. Inoltre hanno esordito in prima squadra ragazzi di 16 anni, aspetto importante per il nostro futuro in quanto già dall’anno prossimo in serie B dovrebbe essere schierato a livello regolamentare un solo straniero. Aggiungiamo che, oltre a quelli già elencati, non sono mancati altri contrattempi: per esempio abbiamo iniziato in ritardo la preparazione, cambiato 5 portieri e tanto altro che ha condizionato il rendimento della prima squadra e in parte quello dell’under 19 che comunque si è tolta tante soddisfazioni disputando ottime prestazioni e battendo anche la prima in classifica. Quest’anno per la prima volta abbiamo partecipato al campionato under 15 regionale, al momento siamo primi in classifica e manca una sola gara al termine del campionato che disputeremo con la terzultima in classifica quindi aspettiamo il verdetto finale dell’ultima di campionato per festeggiare l’accesso alle finali nazionali e infine il campionato under 13 futsal elitè che ci ha visto trionfare in ambito regionale. Ad inizio del prossimo mese ci vedrà disputare le fasi interregionali con Puglia, Basilicata, Campania e Calabria per accedere eventualmente alle finali nazionali. Quello che abbiamo creato in questi ultimi anni a livello giovanile è bello e soddisfacente per i ragazzi e per noi dirigenti”.

Adesso l’ultima gara casalinga di campionato, al PalaCampagna sarà di scena il Pisticci per un derby tra due società amiche: “C’è da onorare il campionato – afferma Mazzei – anche se non ci sono stimoli per punti da conquistare per il raggiungimento di un obiettivo, i ragazzi hanno dimostrato grande impegno nel corso del campionato, mi dispiace giungere a questo derby senza Zanella espulso ingiustamente nella partita di Sammichele. Sarà un bel derby tra società amiche e di sicuro ci teniamo a fare bella figura per portare a casa questi tre punti davanti al pubblico amico. Poi ci concentreremo sull’ultima gara di campionato contro il Monopoli che si è già qualificata per i play off, di sicuro loro vorranno fare bella figura davanti ai propri tifosi e vorranno tenere alti i ritmi proprio in vista degli spareggi promozione”.

