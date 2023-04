Futsal B1/M: New Taranto chiude la stagione in casa del Pisticci

La New Taranto chiude sabato 29 aprile .il suo campionato. Dopo aver conquistato promozione e primo posto, i rossoblu vogliono chiudere al meglio la stagione per poi concentrarsi sulla Serie A2 2023/24.

Gli ionici affronteranno il Pisticci al PalaOlimpia. Il match inizierà alle ore 16:00 e verrà diretto da Giuseppe Squicciarini di Bari e Antonio Valentini di Bari. Al cronometro ci sarà Mariano D’Alessandro di Matera.

A presentare l’ultima gara di campionato è Gianluca Mega: “Mi aspetto una sfida dura, loro si giocano la vita per sperare ancora nella salvezza. Sappiamo che hanno bisogno dei tre punti per sperare in un risultato favorevole da un altro campo, ma noi vogliamo chiudere in bellezza questa fantastica stagione. Sarebbe bello esaurire questa cavalcata con un’altra vittoria. È stata un’annata fantastica, abbiamo il miglior attacco e la miglior difesa e vogliamo mantenere questa classifica fino alla fine”.

