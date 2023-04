Futsal B1/M: Audace Monopoli chiude al 4° posto, ora i playoff

Vittoria vietata ai deboli di cuore. La Kredias Audace Monopoli supera con tanta grinta nell’ultima giornata della stagione regolare per 7-6 il Bernalda..

Mister Giacovazzo deve fare a meno di Passiatore per infortunio e per squalifica di Lapertosa, Palattella e Juan Cruz, convocando ben cinque ragazzi dell’under 19.

La partita comincia in salita per i gialloblu che passano sotto di due reti messe a segno da Zanella e Benedetto. L’Audace però comincia a impadronirsi del match e al 16’ accorcia con un colpo di tacco di Minoia che supera De Pizzo su assist di Renna. Neanche un minuto dopo è ancora il numero 3 gialloblu, nuovamente servito da Renna, a segnare il pari. Nell’ultimo minuto il Bernalda passa nuovamente avanti con Benedetto, ma pochi secondi più tardi è ancora un ottimo Minoia negli sviluppi di una punizione battuta da Baldassarre a mandare la palla in rete siglando la sua tripletta personale. Squadre a riposo sul 3-3.

Nella ripresa inizio fortissimo per l’Audace che in un poco più di un minuto passa in vantaggio con Paragò e allunga sul 5-3 con Rodrigo. Al 7’ arriva la sesta rete gialloblu del giovanissimo e debuttante Palmieri (in foto) che con una azione insistita supera l’avversario e il portiere ospite. Un minuto più tardi il Bernalda torna in partita con la terza rete di Benedetto, e all’11’ arriva il 6-5 con Ziberi. Al 13’ è Baldassarre in contropiede a siglare la rete del 7-5 riallungando il vantaggio. Nel finale arriva ancora una rete degli ospiti con Zanella, che crea qualche brivido fino al fischio finale.

Con questo importante successo, l’Audace mantiene il punto di vantaggio sul Bisceglie e chiude il suo primo anno di Serie B al quarto posto in classifica, andando a conquistare la miglior piazza per i playoff.

