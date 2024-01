Futsal B/M, tour de force Castellana: due gare in 4 giorni

Due gare in quattro giorni per provare a dare ulteriore linfa al finale di stagione. E’ ciò che attende il Castellana C5 che tra sabato e martedì sarà di scena a Noci in campionato e a Bisceglie in Coppa Italia per un doppio confronto in grado di delineare in maniera massiva le prospettive della compagine allenata da mister Andrea Rotondo.

Proprio il tecnico di origini conversanesi, intervenuto in settimana alla trasmissione Solo Futsal di Puglia5, ha così commentato il momento dei suoi: “Nelle ultime settimane abbiamo iniziato un percorso di risultati che ci ksta dando fiducia ed entusiasmo, e ci permette di lavorare con tranquillità anche durante gli allenamenti. Ovviamente siamo molto soddisfatti della qualificazione alla Coppa Italia: quando dai tutto per la maglia e arrivano i risultati è giusto essere felici e festeggiare insieme a società, dirigenza e tifosi. Dove possiamo arrivare? Questo non lo sappiamo, sicuramente dobbiamo continuare a lavorare sodo senza pensare alla classifica”.

In settimana intanto la squadra del presidente Mazzarisi si è ritrovata prezzo la Pizzeria-Braceria “La Fenice” di Castellana Grotte al fine di compattare ulteriormente il gruppo in vista del tour de force dei prossimi giorni.

Presente anche l’ultimo arrivato in casa bianco-blu ovvero Michele Grieco per il quale si tratta in realtà di un ritorno a Castellana: “Sono molto contento di approdare nuovamente in questa società ed anche di ritrovare mister Rotondo. Ho seguito la squadra nella prima parte di stagione e mi ha fatto davvero un’ottima impressione, penso che continuando a lavorare con questo spirito potremo crescere ancora tanto considerando che siamo una squadra giovane. Il derby con il Noci? Mi aspetto una gara molto difficile. Per loro sarà la prima del 2024 davanti al pubblico amico e vorranno sicuramente regalare una gioia ai propri tifosi. Noi, però, non dobbiamo farci condizionare da nulla, dobbiamo scendere in campo concentrati, determinati e consapevoli delle nostre qualità”.

Al PalaIntini di Noci dirigono l’incontro Alessandro Botta della sezione di Biella e Alessandro Carrer della sezione di Cuneo. Al cronometro Antonio Vania di Barletta. Fischio d’inizio alle ore 16.

