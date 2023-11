Futsal B/M: ‘super Mario’ Gallitelli torna nella sua Bernalda

Mario Gallitelli, laterale classe 1994, torna al Bernalda dopo l’esperienza in Serie A/2 con il Pirossigeno Città di Cosenza nella stagione 2022-23, trascinata in A/1 a suon di reti (23 realizzate in campionato) e la breve parentesi in A/2 Elitè con il Roma C5 (1 rete in campionato).

In passato, Gallitelli era stato capitano della formazione lucana, forte di otto stagioni di militanza in maglia rossoblu: le annate più prolifiche a Bernalda per “Super Mario” sono state quelle dal 2017 al 2020, un triennio magico con 79 reti messe a segno.

L’ingaggio di Gallitelli eleva notevolmente il tasso tecnico e di esperienza del team a di mister Volpini e rappresenta un’ulteriore dimostrazione della bontà del progetto del Bernalda Futsal del presidente Alfredo Plati.

Il giocatore si è messo subito a disposizione del tecnico e potrà scendere in campo sabato prossimo con il Futsal Noci 2019.

“Sono super felice di tornare nel mio Palazzetto e a casa – afferma Gallitelli –, non vedo l’ora di scendere in campo sabato per conquistare la vittoria insieme ai nostri tifosi. L’ultima esperienza di Roma mi è servita sia in positivo che in negativo, soprattutto sono reduce dalla fantastica annata della scorsa stagione con la promozione in A/1 con il Cosenza. Ho sentito l’obbligo di tornare a casa per stare vicino alla mia famiglia, in particolare alla mia futura moglie che è in dolce attesa. La trattativa con Bernalda e il presidente Plati è durata 5 secondi, ci siamo venuti incontro e il matrimonio è stato celebrato subito. Spero di dare una mano mettendo a disposizione della squadra l’esperienza che ho maturato in questi due anni trascorsi lontano da Bernalda. La formula del mio contratto, visto che ero stato girato in prestito, mi permetterà di giocare sabato prossimo!”.

