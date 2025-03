Futsal B/M: pesa l’assenza di capitan Gallitelli, Bernalda ko

Il Bernalda Futsal cade contro l’Alta Futsal per 1-4 in un match segnato da errori in fase di costruzione e alcune decisioni arbitrali contestate. La partita, ufficialmente in casa per i lucani, si è giocata al PalaPiccinni a causa dell’inversione del campo richiesta dai pugliesi all’andata.

Primo tempo: Bernalda punito dagli errori

L’Alta Futsal passa in vantaggio all’8’ con Perrucci, sfruttando un malinteso tra Sali e Grossi. Il Bernalda prova a reagire con Benedetto e Grossi, ma al 15’ arriva il raddoppio degli ospiti con Allyson su rigore, tra le proteste lucane che portano all’espulsione del dirigente Michele Gallitelli. Nel finale di tempo, un altro errore in uscita spiana la strada al 3-0 firmato Ardino.

Ripresa: palo di Sali e gol della bandiera di Sarli

Il Bernalda sfiora il gol con Sali, che colpisce il palo, e con Eletto, che manca l’appuntamento sul secondo palo. I pugliesi sfruttano le ripartenze, fallendo due clamorose occasioni con Arduo e Loiudice. Al 15’, con i lucani sbilanciati nel power play, arriva il quarto gol di Ardino. A salvare l’onore dei padroni di casa è il giovane Sarli, che al 17’ insacca il definitivo 1-4 su deviazione.

Bernalda Futsal-Alta Futsal 1-4

Reti: 8’ p.t. Perrucci (A), 15’ p.t. Allyson (A), 19’ p.t. Ardino (A), 15’ s.t. Ardino (A), 17’ s.t. Sarli (B)

Bernalda Futsal: Zito, Marciuliano, Sali, Eletto, Castano, Iannuziello, Cirigliano, Grossi, Digiorgio, Lovecchio, Sarli, Benedetto. Allenatore: Marcio Volpini

Alta Futsal: D’Amelio, Arduo, Aruanno, Ardino, Cappiello, Maiullari, Lorusso Pasquale, Lorusso Francesco, Allyson, Perrucci, Stigliano, Loiudice. Allenatore: Mascolo

Arbitri: Pavia (Ostia Lido), Saiu (Roma 1); cronometrista Cicchetti (Matera).

Ammoniti: Ardino (A); Benedetto (B).

Espulso: Michele Gallitelli (dirigente Bernalda)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author