Futsal B/M: New Taranto pronta al monday night con Castellana

Condividi su...

Linkedin email

La New Taranto, dopo la sesta vittoria arrivata in quel di Potenza, cerca la settima gioia di fila con Castellana. I rossoblù ospiteranno la compagine barese al PalaMazzola, lunedì 28 novembre alle ore 20:00. In questo inizio di campionato Castellana ha collezionato 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. L’incontro verrà diretto da Ferdinando Tino di Lamezia Terme e da Antonio Valentini di Bari. Al cronometro ci sarà Carlo Girone di Taranto. L’ingresso al palazzetto sarà libero.