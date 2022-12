Futsal B/M: New Taranto arriva la prima sconfitta stagionale

Condividi su...

Arriva la prima sconfitta per la New Taranto. I rossoblù cedono il passo alla Dream Team Palo nello scontro diretto. Gli ionici vanno avanti grazie alla rete di Lopes ma si fanno rimontare dalle marcature di Dell’Olio e Marolla.

IL MATCH: La prima frazione parte bene per gli ionici che cercano la marcatura con diversi tiri da fuori. Il gol del vantaggio rossoblù arriva al 10’: Rosato mette in mezzo dalla destra per Lopes che sul secondo palo si fa trovare pronto. I rossoblù sprecano tanto e non riescono a raddoppiare prima con Rosato che a colpo sicuro spara fuori, e poi con De Risi che a tu per tu con l’estremo difensore colpisce debolente. La contesa quando mancano 3 minuti dalla fine della prima frazione, viene sospesa per una decina di minuti poiché sul gommato del PalaLorusso si scivola troppo e gli atleti hanno difficoltà a rimanere in piedi. La prima frazione di gioco poi riprende e si conclude con Taranto avanti di una rete. Nel secondo tempo entra una Dream Team Palo più determinata. I baresi dopo averci provato in alcune circostanze trovano la marcatura del pareggio al 6’ con Dell’Olio che batte Petrosino con un preciso diagonale. Taranto reagisce e sfiora la rete del nuovo vantaggio con Mega che dalla sinistra colpisce il palo dopo aver concluso con il mancino. Anche i padroni di casa colpiscono un legno: Perrucci calcia al volo dalla sinistra e si vede respingere la sfera dalla traversa. È il preludio al gol del sorpasso che arriva al 17’: Marolla si fa trovare pronto in area e trova la zampata vincente. Taranto prova a pareggiare schierando il quinto uomo ma le conclusioni non sortiscono pericoli per la retroguardia di casa. La contesa termina così con i rossoblù che trovano la prima sconfitta stagionale arrivata dopo 10 turni. Gli ionici il prossimo turno saranno di scena al PalaMazzola contro Salerno.

DREAM TEAM PALO-NEW TARANTO 2-1

RETI: Lopes 9’ 34’’ pt (T), Dell’Olio 5’ 48’’ st (P), Marolla 16’ 15’’ st (P)

DREAM TEAM PALO: Pellegrino, Contini, Dell’Olio, Marolla, Di Sisto, De Bari, Angiulli, De Liso, Alves, Bellaver, Perrucci, Stasi. All.: Cataldo Guarino

NEW TARANTO: Petrosino, Lopes, Tambani, De Risi, Bottiglione, Martinese, Rosato, Mega, Salvo, Mero, Di Pietro, Teodoro. All.: Saverio Mascolo

ARBITRI: Manuel Terracciani di Napoli e Daniele Romano di Salerno. Cronometro: Antonio Bombini di Molfetta.

NOTE: Ammoniti: Petrosino (T), Dell’Olio (P), Alves (P), Rosato (T), Lopes (T)