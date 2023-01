Futsal B/M: New Taranto archivia pratica Pisticci con 7 reti

La New Taranto archivia la pratica Pisticci con sette reti. I rossoblù chiudono il girone d’andata con 29 punti assicurandosi di giocare almeno una gara play-off di Coppa Italia in casa.

IL MATCH: Taranto parte forte e dopo appena due minuti centra ben tre pali. Questo è il preludio al vantaggio rossoblù che arriva al 5’: Giannace calcia di sinistro verso il secondo palo dove c’è l’attento Rosato che deposita comodamente in rete. Tre minuti dopo arriva il raddoppio ionico: De Risi serve in pallonetto Di Pietro che al volo colpisce di destro e grazie a una deviazione la sfera termina in rete. Qualche minuto più tardi arriva anche la seconda marcatura di Rosato che è abile a sfruttare una ripartenza, depositando la sfera in rete dopo aver superato anche l’estremo difensore avversario. Taranto cala successivamente il poker con De Risi che scambia con Rosato e deposita a rete sguarnita. Prima della chiusura della prima frazione di gioco arriva anche la quinta marcatura, stavolta è De Risi a servire l’assist sul secondo palo a Rosato. Nel secondo tempo arriva la rete dalla distanza di Giannace che porta a sei le firme dei rossoblù. L’ultima segnatura arriva con Di Pietro che sfrutta al meglio l’assist di Sessa. Al PalaMazzola finisce quindi sette a zero in favore degli ionici. Il prossimo turno gli uomini di mister Mascolo ospiteranno l’Audace Monopoli per la prima giornata del girone di ritorno.

NEW TARANTO-PISTICCI 7-0

RETI: Rosato (3), Di Pietro (2), Giannace e De Risi.

NEW TARANTO: Masiello, Smaltini, Salvo, Bueno, De Risi, Di Pietro, Teodoro, Mero, Sessa, Rosato, Giannace, Isidoro. All. Saverio Mascolo.

PISTICCI: D’Alessandro, Benedetto F., Albano D., Benedetto G., Vivilecchia, D’Onofrio, Iannuzziello, Giorgini, Albano A., Magro, Paolicelli, Mastrogiulio. All. Antonio Lavecchia.

ARBITRI: Giuseppe Squicciarini e Giuseppe Cundò di Soverato. Cronometro: Fulvio Talucci di Taranto.

AMMONITI: Salvo (T), Mero (T).

