La New Taranto sa solo vincere. I rossoblù ottengono la sesta vittoria consecutiva a Potenza. Gli ionici si impongono sui lucani con il risultato di 6 a 3. Rosato firma una tripletta, Lopes una doppietta e De Risi chiude la gara.

IL MATCH: La contesa inizia male per Taranto che dopo aver colpito un palo si trova sotto al 5’ con la rete di Sabadini. I rossoblù continuano a spingere alla ricerca del pareggio, ma altri due legni respingono le avanzate ioniche. Il gol arriva al 10’ con un potente sinistro di Lopes che finisce sotto l’incrocio. Il sorpasso arriva due minuti più tardi e a firmarlo è Rosato con un preciso sinistro. Il Potenza reagisce e trova il pareggio un minuto dopo con un calcio di punizione di Lorpino. Taranto non si scompone e continua a fare gioco trovando la rete del nuovo vantaggio al 12’ con Rosato che sfrutta uno schema su palla inattiva spendendo la sfera sotto l’incrocio. I padroni di casa provano la carta del portiere di movimento, ma ancora Rosato punisce i lucani al 19’, mettendo in rete a porta sguarnita. Allo scadere c’è un tiro libero per i padroni di casa, neutralizzato da Bianco in due tempi. La seconda frazione riparte con ritmi più blandi. Taranto gestisce bene il vantaggio e chiude la contesa al 13’: Lopes viene servito da De Risi e deposita la sfera ancora una volta sotto l’incrocio dei pali. Taranto non soffre più nulla e trova la sesta rete in ripartenza con De Risi. L’ultima firma del match è di Lorpino che accorcia le distanze per i lucani a un minuto dal termine della gara. La contesa si chiude con Taranto che vince per 6 a 3. I rossoblù il prossimo turno ospiteranno il Castellana.

POTENZA-NEW TARANTO 3-6

RETI: 4’ 34’’ pt Sabadini (P), 9’ 23’’ pt, 12’ 06’’ st Lopes (T), 10’ 07’’ pt, 11’ 17’’ pt, 18’ 31’’ pt Rosato (T), 10’ 34’’ pt, 19’ 02’’ st Lorpino (P), 13’ 12’’ st De Risi (T)?.

POTENZA: Smaldore, Goldoni, Molinari, Tancredi, Volini, Lorpino, Basentini, Canadeo, Claps, Cardone, Sabadini, Sagarese. All.: Giuseppe Benevento?

NEW TARANTO: Petrosino, Lopes, Tambani, De Risi, Bottiglione, Bianco, Rosato, Mega, Mero, Di Pietro, Sessa, Teodoro. All.: Saverio Mascolo.

ARBITRI: Nicola Sorriso di Frattamaggiore e Antonio Crescenzo di Salerno. Cronometro: Emilio Viviani di Nocera Inferiore.

AMMONITI: Petrosino (T), Di Pietro (T), De Risi (T), Lorpino (P), Tambani (T).