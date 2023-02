Futsal B/M: New Taranto a Noci per la settima vittoria consecutiva

La New Taranto, reduce da ben sei vittorie consecutive, non vuole fermarsi e di certo non vuole abbandonare la vetta della classifica. I rossoblù, nel weekend, si troveranno di fronte al Noci, compagine che attualmente ha 15 punti in classifica. Il match del PalaLezzi di sabato 4 febbraio sarà diretto da Giglio Granata di Sala Consilina e Nicola Sorriso di Frattamaggiore. Al cronometro ci sarà Gabriele Talucci di Taranto.

A presentare la sfida è Rodrigo Lopes: “Conosciamo tutte le difficoltà che incontreremo nella sfida con il Noci, dovremo giocare con un livello di concentrazione molto alto. Questo sarà fondamentale per uscire dal campo con una vittoria e continuare a mantenere la prima posizione in classifica, nostro obiettivo da adesso e fino al termine della stagione”.

