Futsal B/M: L’esperienza di Jonathan Gastaldi per Latiano

Ancora un arrivo per il Football Latiano che si avvicina sempre più all’inizio della preparazione. E’ arrivata l’ala-pivot, Jonathan Gastaldi. Vasta la sua esperienza maturata nel corso della sua carriera. Partita col Forte Colleferro, passando per Domus de Maria, Roma c5, Maccan Prata, Perugia C5, Futsal Ossi, Meriense, Capoterra 2000.

Per Gastaldi sarà una prima volta in Puglia assieme a molti nuovo compagni “Conosco Vittorio de Brasi essendo stati assieme al Futsal Ossi – ha ricordato Gastaldi -. Un grande portiere e uno di quei amici che il futsal con piacere ti regala. Ho scelto Latiano dopo aver fatto la prima chiacchierata col mister e ho capito la serietà e il progetto. Tutti i pensieri sono sulla stessa linea, in più ho sentito parlare bene anche del pubblico, molto caldo, che nelle categorie nazionali fa la differenza. Sarà un campionato impegnativo, dobbiamo preparaci al meglio. Per quanto riguarda gli obbiettivi, pur essendo una neo promossa, non ci si può nascondere. Possiamo giocarcela con tutti e il mercato lo sta confermando. Poi, ovviamente, toccherà a noi far parlare il campo. Primo obbiettivo, sicuramente, raggiungere il prima possibile la permanenza della categoria, a mente libera potremo pensare a guardare la zona playoff”.

Infine un messaggio ai tifosi. “Un grosso saluto va a lora con la speranza di averli vicini in casa e, se sarà possibile, anche in trasferta. Ogni cosa serve affinchè un progetto possa crescere. La coesione tra gruppo società e tifosi è una cosa importantissima, perché insieme dobbiamo essere pronti a battagliare in ogni campo pur sapendo le difficolta che ci aspettano in un campionato come la Serie B. In attesa di incontrarci, Forza Latiano ci vediamo presto.”

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp